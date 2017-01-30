Transparan Hülya!
Hülya Avşar yürekleri hoplattı!
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Hülya Avşar, önceki akşam Günay restoranda sahneye çıktı . Sanatçı, gecede Melih Yazgan’ın imzasını taşıyan yarı transparan bir elbise giydi. Avşar’ı dinlemeye gelenler arasında Yeşim Salkım ve sevgilisi Murat Karabova da vardı.
Hülya Avşar, sahneye davet ettiği Yeşim Salkım konuşurken eliyle ağzını kapattı. Salkım’ın “Hülya Avşar sırtımdan vurmayan tek kadındır” sözlerini duyunca da ona uzun uzun sarıldı.
İŞTE HÜLYA AVŞAR'IN İDDİALI KOSTÜMÜ
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Etiketler : Hülya Avşar
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