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Transparan Hülya!

Transparan Hülya!

Hülya Avşar yürekleri hoplattı!

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Hülya Avşar, önceki akşam Günay restoranda sahneye çıktı . Sanatçı, gecede Melih Yazgan’ın imzasını taşıyan yarı transparan bir elbise giydi. Avşar’ı dinlemeye gelenler arasında Yeşim Salkım ve sevgilisi Murat Karabova da vardı.

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Hülya Avşar, sahneye davet ettiği Yeşim Salkım konuşurken eliyle ağzını kapattı. Salkım’ın “Hülya Avşar sırtımdan vurmayan tek kadındır” sözlerini duyunca da ona uzun uzun sarıldı.
İŞTE HÜLYA AVŞAR'IN İDDİALI KOSTÜMÜ

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