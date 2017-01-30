Transparan Hülya!

Hülya Avşar, önceki akşam Günay restoranda sahneye çıktı . Sanatçı, gecede Melih Yazgan’ın imzasını taşıyan yarı transparan bir elbise giydi. Avşar’ı dinlemeye gelenler arasında Yeşim Salkım ve sevgilisi Murat Karabova da vardı.