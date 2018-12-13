TREN KAZASI BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR!

Başbakanlık, olayın Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü vurguladı…

Başbakanlık, Türkiye’de meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı…

Mesajda, “Ankara’da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralılar olması bizleri derinden üzmüştür. Kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalar dileriz” denildi…