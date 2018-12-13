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TREN KAZASI BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR!

TREN KAZASI BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR!

Türkiye’de meydana gelen tren kazası ülkemizde de üzüntüyle karşılandı…

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Başbakanlık, olayın Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü vurguladı…

Başbakanlık, Türkiye’de meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı…

Mesajda, “Ankara’da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralılar olması bizleri derinden üzmüştür. Kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalar dileriz” denildi…

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