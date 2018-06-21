Trende doğdu 25 yıl bedava gezecek

Fransa’nın başkenti Paris’te bir banliyö treninde Pazartesi günü yerel saatle 11.40’ta bir doğum gerçekleşti.

Paris ve çevresinde tren ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, banliyö treninde doğan bebeğe 25 yıl boyunca ücretsiz ulaşım hakkı verdiğini duyurdu. Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “RER A hattındaki seferimizi trende beklenmedik biçimde bir bebeğin doğmasıyla durdurduk” dedi. Bebeğin diğer yolcuların ve acil ekiplerin yardımıyla doğduğunu belirten RATP “A hattı yeni doğan bebeğin tüm RATP hatlarında 25 yaşına kadar ücretsiz yolculuk etme hakkı kazandığını memnuniyetle duyurur” dedi. Doğum sırasında hattaki tüm seferlerini çift yönlü olarak durduran şirket anne ve bebeğin iyi olduğunu da belirtti.