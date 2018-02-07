TRENDE UYUYAKALDI, UYANDIĞINDA YANINDAKİ KESEYİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Üniversite öğrencisi Ella Johannessen trende giderken annesiyle telefonda konuştu ve maddi sıkıntılarına ilişkin dert yandı. Uykuya dalan genç kız uyandığında yanındaki peçetenin içerisinde inanılmaz bir sürprizle karşılaştı.

İngiltere’de yaşayan üniversite öğrencisi Ella Johannessen, trenle Peterborough’dan Leeds’e giderken annesiyle yaşadığı maddi sıkıntılara ilişkin telefonda konuştu.

Johanessen, uykuya dalmadan önce trende annesiyle yaptığı konuşmada annesine 35 sterlininin kaybolduğunu söyledi. Uyandıktan sonra ise yanındaki peçetenin içinde 100 sterlin bulan genç kadın, kendisine yapılan bu jest karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ancak bu iyiliği karşılıksız bırakmama kararı aldı…