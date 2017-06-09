Trende Yolculara Cinsel İlişki Tavsiyesi!
Trende Yolculara Cinsel İlişki Tavsiyesi!
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Ukrayna Demir Yolları, yolculara trenlerde nasıl cinsel ilişkiye girilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.
Ukrayna Demir Yollarının kurumsal gazetesi Magistral-Ekspressin erkek bakışı adlı bölümünde yolculara trende seks tavsiyeleri verildi.
Cinsel ilişki sırasında trenin sallanmasının rahatsızlık vermesini engellemek için kondüktörden raflara tutturulabilen özel kemerler istenmesi gerektiği belirtilen yazıda, rutin cinsel ilişkiden bıkan yolculara, en cesur fantezilerini gerçekleştirebilecekleri geniş yatakların bulunduğu özel vagonları tercih etmeleri salık verildi.
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Etiketler : Ukrayna Demir Yolları, trende cinsel ilişki, öneri
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