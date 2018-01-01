TRODOS DAĞLARI’NDA “BEYAZ YILBAŞI”

Politis gazetesi, Rum polisinin, Trodos’a yalnızca 4x4 araçlar ile kar lastiği bulunan araçların gidişine izin verildiğini ve bölgeye gideceklere, sis lambalarını açmaları ve araçlarını yavaş kullanmaları çağrısı yaptığını açıkladığını yazdı.