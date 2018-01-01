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TRODOS DAĞLARI’NDA “BEYAZ YILBAŞI”

TRODOS DAĞLARI’NDA “BEYAZ YILBAŞI”

Trodos Dağları’na dün akşamdan itibaren kar yağdığı ve dağların beyaza büründüğü bildirildi.

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Politis gazetesi, Rum polisinin, Trodos’a yalnızca 4x4 araçlar ile kar lastiği bulunan araçların gidişine izin verildiğini ve bölgeye gideceklere, sis lambalarını açmaları ve araçlarını yavaş kullanmaları çağrısı yaptığını açıkladığını yazdı.

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