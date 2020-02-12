Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. TRODOS KARA BÜRÜNDÜ!
TRODOS KARA BÜRÜNDÜ!

TRODOS KARA BÜRÜNDÜ!

Şubat tatilinin gelmesiyle Kıbrıslı Türkler hafta sonu Trodos’u doldurdu.

A+A-

Şubat tatilinin gelmesiyle Kıbrıslı Türkler hafta sonu Trodos’u doldurdu.

Çocuklar karlarda doyasıya eğlenirken büyükler de onlara katıldı, objektiflere sıcak görüntüler yansıdı.

Kar kalınlığının 1 metre olduğu Trodos dağlarında kar yağışı devam ediyor.

Çeşitli doğa sporlarının yapıldığı Trodos yine adanın ilgi odağı oldu.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.