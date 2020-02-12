TRODOS KARA BÜRÜNDÜ!
Şubat tatilinin gelmesiyle Kıbrıslı Türkler hafta sonu Trodos’u doldurdu.
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Şubat tatilinin gelmesiyle Kıbrıslı Türkler hafta sonu Trodos’u doldurdu.
Çocuklar karlarda doyasıya eğlenirken büyükler de onlara katıldı, objektiflere sıcak görüntüler yansıdı.
Kar kalınlığının 1 metre olduğu Trodos dağlarında kar yağışı devam ediyor.
Çeşitli doğa sporlarının yapıldığı Trodos yine adanın ilgi odağı oldu.
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