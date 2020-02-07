Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. TRODOS'TA KAR YAĞIŞI VE TAŞ KAYMASI
TRODOS'TA KAR YAĞIŞI VE TAŞ KAYMASI

TRODOS'TA KAR YAĞIŞI VE TAŞ KAYMASI

Yollar kapandı!

A+A-

Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, Trodos’a giden yolların kar yağışı nedeniyle sadece kaymayı önleyici zincirlerle donatılmış veya dört çeker araçlara açık olduğunu söyledi. Sürücülerin özellikle dikkatli olmaları, düşük ve güvenli hızlarda sürmeleri ve araçlarını güvenli bir mesafede tutmaları konusunda çağrı yapıldı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.