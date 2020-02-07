TRODOS'TA KAR YAĞIŞI VE TAŞ KAYMASI

Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, Trodos’a giden yolların kar yağışı nedeniyle sadece kaymayı önleyici zincirlerle donatılmış veya dört çeker araçlara açık olduğunu söyledi. Sürücülerin özellikle dikkatli olmaları, düşük ve güvenli hızlarda sürmeleri ve araçlarını güvenli bir mesafede tutmaları konusunda çağrı yapıldı.