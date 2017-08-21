TRT’ye Pepe’den sonra bir şok daha!

Yazar Nehir Aydın Gökduman, 'Rafadan Tayfa' karakterlerinin kendisine ait olan 'Fikri ile Hayri'den alındığını söyledi.

2014'ün aralık ayında TRT'de gösterime giren ‘Rafadan Tayfa’ çizgi filminin, yazar Nehir Aydın Gökduman'ın, 2011 yılının ekim ayından başlayarak, ‘Bizim Bahçe Dergisi’nde her ay düzenli yayınlanan ve sonrasında kitaplaştırılan ‘Fikri İle Hayri’ köşesindeki karakterler ile birebir benzerlik gösterdiği ortaya çıktı.

Benzerliğin fark edilmesi üzerine harekete geçen Nehir Aydın Gökduman, ilgililere gerekli uyarılarda bulundu, ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine telif hakları ihlali ve haksız rekabet yaptıkları iddiasıyla TRT, Yapımcı İsmail Fidan ve İSF STUDIOS hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DAVA AÇILDI

‘Hayri’ tiplemesi ve diğer tiplemeleri içeren ticari ürün, materyal kullanımının önlenmesi, çizgi filmin, gösteriminin oyununun, kitaplarının; tanıtım ve reklamının yapıldığı her türlü dijital mecra dahil tanıtım malzemesi, reklam, broşür, afiş basılı evrak ve benzeri her türlü mecradan kaldırılması istendi.

TEMA VE TİPLEMELER BİREBİR AYNI

Nehir Aydın Gökduman'ın avukatları Av. Muhiddin Boran ve Av. Melahat Boran ise karakterlerin özelliklerinin, işlenen temaların, tiplemelerinin, genel konseptin, Rafadan Tayfa çizgi filmiyle birebir derecede aynı olduğunu söyledi.

Avukatlar, Nehir Aydın Gökduman'ın hikâyelerinde geçmekte olan mahalle bakkalı, top oynanan boş arsa, zaman zaman çocuklara düzen veren komşu amcalar ve çocukların örnek aldığı ağabeyler de Rafadan Tayfa'da benzer şekliyle kullanıldığını belirterek, “Yan karakterlerin de ayniyet derecesinde benzer oldukları ve bu benzerliklerin tesadüf olmayacağı açıktır. Yine yardımcı karakterlerin temel kurgusu aynı olup küçük farklılıklar gösterseler dahi, ana karakter ve yardımcı karakter ilişkileri, yardımcı karakterlerin film içerisindeki fonksiyonları dikkate alındığında bütün olarak yardımcı karakterlerin de müvekkilin yardımcı karakterlerinden esas alınarak tasarlandıkları bariz anlaşılmaktadır” açıklamasını yaptı.