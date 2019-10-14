TRUMP'IN TWEET'İNDEN SONRA DOLAR HAREKETLENDİ!

Dolar kurunda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye'ye yaptırımlar geliyor' açıklaması dolar/TL'yi hareketlendirdi. Borsada kayıplar sürerken altın yüzde 1'in üzerinde değerlendi. Bugün, Türk Lirası dolar karşısında dört buçuk ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırdaki terör unsurlarını arındırmak için Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın piyasalarda da yankıları sürüyor. Dolar/TL bu sabaha 5.90 civarında başlamıştı ardından Dolar/TL ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye ‘büyük yaptırımlar geliyor’ açıklamasıyla yükseldi.

Başkan Trump, Kürtler'in IŞİD'li tutukluları ABD'yi olaya dahil etmek için bıraktığını savunarak, Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünüyor mu? Bitmeyen savaşlar bitecek” ifadelerini kullandı. Dolar/TL saat 14.22 itibarıyla 5.9343/5.9368’dan işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.