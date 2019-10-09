Tuba Ünsal'dan yeni hamle!

İspanyol model Elisabeth Mas Vall’un, boşanma aşamasında olduğu eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal hakkında kendisini darp ettikleri iddiasıyla aldırdığı uzaklaştırma kararının ardından, Ünsal da mahkemeye başvurdu.

Ünlü oyuncunun avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, “Asıl şiddete uğrayan taraf Tuba Ünsal’dır. Elisabeth Mas Vall, bir mekânda Ünsal’ın boynuna sarılarak İngilizce hakaret etmiştir. O da kendini korumaya çalışmıştır. Davalının Tuba Ünsal’a yönelik hakaret ve tehditlerinin önlenmesi için korunma kararı verilmesini istiyoruz” denildi.

Kararı uygulamazsa zorlama hapsine çarptırılacak

Talebi kabul eden mahkeme, Vall’un 1 ay süreyle Tuba Ünsal’a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Vall, karara uymaması halinde zorlama hapsine çarptırılacak.