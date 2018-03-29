"TÜFEKÇİ BANA KEFİL OLACAK!"

Değirmenlik Girne anayolundaki trafik kazasında ağır iş aracını kullanan sürücü Kartal Taşkal, mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede Taşkal’ın ülkede turist olarak bulunduğu ve ehliyetsiz, sigortasız araç kullandığı tespit edildi

Devrim DEMİR

Girne Değirmenlik Anayolu’nda önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada kendisi ile birlikte Harun Yaltılıgil ve Muhammed İmdatuhak’ın yaralanmasına neden olan şoför Kartal Taşkal hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından tutuklandı.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan Taşkal, dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar, zanlının turist statüsünde olduğuna bulgu yapıp, zanlının 15 günü aşmayan süreyle Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Kazada yaralanan sürücü ve iki yolcunun çalışma izinsiz olduklarının ortaya çıkması ile Tüfekçi Ltd’e de soruşturma açıldı.

Kaza sonucu izinsiz oldukları ortaya çıktı

Kazanın olgularını aktaran polis memuru Mehmet Kanteper, zanlı Kartal Taşkal’ın 27 Mart’ta saat 10.00 sıralarında Girne Değirmenlik Anayolu üzerinde yönetimindeki HG 086 plakalı iş aracı ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybedip, kontrolden çıkarak, yolun kenarındaki kayalara çarpıp, devrildiğini belirtti.

Polis, kazada iş aracında yolcu olarak bulunan Harun Yaltıgil’in taburcu olduğunu ancak kazada yaralanan ve omurilik kemiği kırılan Muhammed İmdadullah’ın Yakın Doğu Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altında olduğu ve hayati tehlikesi olmadığını kaydetti.

Ehliyetsiz ve sigortasız

Polis, zanlı Kartal Taşkal’ın KKTC’de turist statüsünde olduğunu, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapmaksızın araç kullandığını ve Tüfekçi LTD’in şantiyesinde ikamet ettiğini, Tüfekçi LTD.’e çalışma izinsiz işçi çalıştırmaktan dolayı da soruşturma başlatıldığını söyledi.

“Tüfekçi bana kefil olacak”

Polis memuru Mehmet Kanteper, soruşturmanın tamamlandığını ve ülkemizde turist statüsünde bulunan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Kartal Taşkal, “Tüfekçi bana kefil olacak” dedi.

Havadis