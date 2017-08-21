TUHAF BİR KAVŞAK!

Çok yönlü bir kavşak olan Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki Boğazköy kavşağını kullanarak, Gönyeli’den Lefkoşa’ya dönmek veya Girne’den Gönyeli’ye dönmek isteyen araçlar, diğer araçlara geçiş hakkı vermek için yolun ortasında beklemek zorunda kalıyor. Bu da çarpışma riskini doğuruyor.

Ali CANSU

Uluslararası bir teşkilat tarafından yollarımızın dünya standartlarına uygunluğu denetlense, herhalde yollarımızın birçoğu denetimden geçemez.

Bunlardan bir tanesi de, çok yönlü bir kavşak olan, Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki Boğazköy kavşağı. Bu kavşağı kullanarak, Gönyeli’den gelip Lefkoşa’ya gitmek isteyen veya Girne’den gelip Gönyeli istikametine devam etmek isteyen bir araç, diğer araçlara geçiş hakkı vermek için yolun ortasında beklemek zorunda kalıyor. Bu da, anayolda seyir halindeki diğer araçlarla çarpışma riskini doğuruyor.

Bazı araçlar ise bu yolda yasak olmasına rağmen ‘U’ dönüşü de yapıyor ve bu nedenle kavşakta birçok kaza olmasına rağmen halen bu soruna bir çare bulunabilmiş de değil.

Kaza riskini düşürmek için bölgeye konulan hız tespit kamerası da çözüm olmazken, vatandaşlar daha büyük ve can kayıplarına yol açacak trafik kazaları olmadan, bu kavşağa alt geçit veya çember yapılmasını istedi.

Kıbrıs