TUHAN LİZ'DEN KAÇAMADI!

Tatil için önceki gün ülkeye giriş yaparken tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan Mehmet Tuhan dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı

Devrim DEMİR

Cebine attığı uyuşturucu madde ile önceki gün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen Mehmet Tuhan, detektör köpek Liz’e takıldı.

Tuhan’ın üzerinde 2 gram Hint Keneviri ele geçirilirken, zanlı dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Tuhan suçunu kabul etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ozan Özder, zanlı Mehmet Tuhan’ın ülkemize 14 Mart tarihinde giriş yapmak isterken Narkotik Detektör Köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Özder, soruşturma neticesinde zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis