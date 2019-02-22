TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ, EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI'NA AKTARILACAK
Tüketici şikayetleri, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na aktarılacak
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Tüketiciler Derneği, tüketici ve tüketici haklarına sahip çıkabilmek adına gerekli gördükleri şikayetleri Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na aktarma kararı aldığını duyurdu.
Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmazışık, derneğe yapılan şikayet ve sorunların yoğunlaşması üzerine tüketicilere yardımcı olabilmek adına Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı işbirliğine davet etti.
Yılmazışık yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik sektörleri de tüketicilerin haklarına saygı gösterilmeye davet etti.
Etiketler : Tüketiciler Derneği, Enerji Bakanlığı, şikayet
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