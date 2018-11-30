Tüm borcunu Demet akalın ödedi!

Demet Akalın, Meral Kaplan'ın Seçkin Piriler'e olan borcunu ödedi

20 yıllık arkadaşı olan Seçkin Piriler'in Meral Kaplan'a gönderdiği haciz olayından sonra Kaplan'a Demet Akalın'dan destek geldi. Demet Akalın'ın Meral Kaplan'ın borcunu ödediği ortaya çıktı.

Seçkin Piriler, 20 yıllık arkadaşı Meral Kaplan ile geçen yaz Bodrum Gündoğan'da saç saça kavga etmişti.

Seçkin Piriler, Meral Kaplan'ın Ortaköy'deki evine kendisinden aldığı borç parayı ödemediği için haciz göndermişti. Meral Kaplan'ın Seçkin Piriler'e 25 bin 450 TL borcu olduğu ortaya çıkmıştı. Haciz işlemi başlatan görevliler, Meral Kaplan’ın arabasına el koymuştu.

'DEMET AKALIN BENİ ARADI''

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Demet Akalın'ın, 'Ben de bunları yaşadım çok zordur bilirim' diyerek Meral Kaplan'a 10 bin 500 TL göndererek borcunu ödedi.

Haciz olayından dolayı şoke olan Meral Kaplan, "Ben ve eşim aramız iyiyken onun her şeyini karşılıyorduk. Hatta bu konuda eşimle sürekli kavga ediyorduk. Ben maddi sıkıntımdan dolayı borcumu ertelemek istedim. Bunu söylememe rağmen 20 yıllık dostum dediğim her türlü koruduğum arkadaşımın bana icra göndermesi beni şoke etti. Onu dolduran birileri var. Sağolsun Demet Akalın beni aradı ve bana destek oldu. Allah Demet'in ayağına taş bile değdirmesin. Dostluk budur" şeklinde konuştu.