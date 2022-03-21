Tüm gözler bugün gerçekleşecek müzakerelere çevrilmişken, Rusya yine Kiev'de sivilleri bombaladı

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi. Öte yandan savaşın 26. gününde iki ülke heyetleri bugün bir kez daha müzakere masasına oturacak.

Rusya işgalinin 26. gününde Ukrayna'da saldırılar devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezini bombaladığını açıkladı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor." ifadesi yer aldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.

MÜZAKERELER BUGÜN DEVAM EDECEK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi. Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı." dedi.

ZELENSKİ'DEN PUTİN'E GÖRÜŞME MESAJI

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna lideri Zelenski, "Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir. Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

MARİUPOL'DEN İNSANİ YARDIM KORİDORLARI AÇILACAK

Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Mart sabah itibari ile Mariupol'den insani yardım koridorlarının açılacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, yaptığı açıklamasında, Ukrayna'daki insani yardım koridorları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Mariupol'den doğu ve batıya insani yardım koridorlarının açılacağını belirtti.

AA