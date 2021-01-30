Tüm ilçelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Covid-19 vakalarının artmasından dolayı alınan ek tedbirler çerçevesinde tüm ülke kapandı. Başkent Lefkoşa’nın yanısıra Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde de 3 Şubat’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor..

Girne ilçesinde ise kısmi sokağa çıkma yasağı daha önce alıan karar doğrultusunda 10 Şubat’a kadar devam edecek. Sokağa çıkma yasağı ve kurallarla ilgili denetimler de sürüyor.

BRTK