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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Ahmet Baysal hayatını kaybetti

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Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü eski müsteşarlarından Ahmet Baysal vefat etti.Baysal Kalp yetmezliği nedeniyle dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Baysal,tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazaesi 20 Nisan Cuma İsmail Sefa camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecektir.

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