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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çok acı olay!

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28.08.2018 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak üzerinde, Barış Manço Parkının bulunduğu bölgede yapımı devam etmekte olan bir inşaatın dördüncü katında çalışmakta olan Mehmet EZER (E-42) dengesini kaybetmesi sonucu 15,30 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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