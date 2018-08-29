TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

28.08.2018 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak üzerinde, Barış Manço Parkının bulunduğu bölgede yapımı devam etmekte olan bir inşaatın dördüncü katında çalışmakta olan Mehmet EZER (E-42) dengesini kaybetmesi sonucu 15,30 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.