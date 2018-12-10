TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Lefkoşa’da Işıl Ayalı hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 09.12.2018 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Işıl AYALI (K-73) rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

10.12.2018 tarihinde yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin “.kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.