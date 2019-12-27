TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

26.12.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Pınarbaşı’nda sakin Durmuş AKINAL (E-58), rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “böbrek ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.