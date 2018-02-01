TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke, Arcan Tansoy abisini kaybetti. Lefke bölgesinin tanınmış simalarından, 70 yaşındaki Lefke Belediyesi emeklisi ve Lefke Türk Spor Kulübü eski futbolcusu Arcan Tansoy, önceki akşam aniden fenalaşarak hayata veda etti.

Bağlıköy’deki evinde aniden rahatsızlanarak çağrılan Ambulans ile önce Cengiz Topel Hastanesine, daha sonrada Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Tansoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Yüreği insan sevgisi ile dolu herkes tarafından sevilen ve sayılan, Arcan Tansoy’un cenazesi dün, Lefke’de Şeyh Nazım Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Lefke Kabristanlığı’na defnedildi.

Tansoy’un cenaze törenine ailesi, sevenleri, Lefke Belediyesi personeli, Lefke Türk Spor Kulübü yönetim ve taraftarları, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Muhtarı Turgay Özersoy, Lefke Milletvekilleri Salahi Şahiner, Aytaç Çaluda, Güzelyurt Milletvekilleri Armağan Candağ ve Hasan Büyükoğlu katıldı.

Havadis