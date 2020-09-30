Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Tüm okul öncesi okullar yarın tam zamanlı açılıyo
Tüm okul öncesi okullar yarın tam zamanlı açılıyo

Tüm okul öncesi okullar yarın tam zamanlı açılıyo

Tüm okul öncesi okullar yarın tam zamanlı açılıyo

A+A-

Sağlık Bakanlığı, 5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş gurubu tüm okul öncesi okulların yarın tam zamanlı açılacağını duyurdu. Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şöyle: “Okul öncesi 5 yaşa kadar olan tüm okulların tam zamanlı olarak 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılacağı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar arasında kamuoyuna açıklanmıştır. 4-5 yaş gurubu ile ilgili yöneltilen sorular üzerine bu kapsamda yuva, kreş, 4-5 yaş gurubu olan tüm okul öncesi eğitim kurumlarının 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız” 

TAK
https://brtk.netBRTK - Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.