Tüm oyuncularla sözleşme imzalandı!
Tüm oyuncularla sözleşme imzalandı!
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Kasımpaşa'da tüm futbolcularla 2021'e kadar anlaşma sağlandı
Kasımpaşa, yaptığı açıklamada tüm oyuncularıyla 2021'e kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır.
Etiketler : Kasımpaşa, futbolcular, sözleşme
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