Tüm oyuncularla sözleşme imzalandı!

Kasımpaşa'da tüm futbolcularla 2021'e kadar anlaşma sağlandı

Kasımpaşa, yaptığı açıklamada tüm oyuncularıyla 2021'e kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır.