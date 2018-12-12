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Tüm oyuncularla sözleşme imzalandı!

Tüm oyuncularla sözleşme imzalandı!

Tüm oyuncularla sözleşme imzalandı!

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Kasımpaşa'da tüm futbolcularla 2021'e kadar anlaşma sağlandı

Kasımpaşa, yaptığı açıklamada tüm oyuncularıyla 2021'e kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır.

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