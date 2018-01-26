TÜM ŞARTLARI YERİNE GETİREN TEK KİŞİ O OLDU!
Denetimli Serbestliğin ilk ürünü!
Uyuşturucu suçundan yargılanarak bir yıl Denetimli Serbestliğe tabi tutulan Fırat Ömürsel yasal süreyi doldurdu
Devrim DEMİR
Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yaralanan ve bir yıl boyunca tüm şartları yerine getiren Fırat Ömürsel’e belge verdi.
Ömürsel, dün Girne’de oturum yapan başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzuruna çıkarıldı.
Aksun: Temiz ve uyuşturucudan uzak bir hayat dileriz
Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, göreve geldikleri ilk 5 ayda yasa altında serbest kalan ancak tüm şartları yerine getirerek belge alan tek şahsın Fırat Ömürsel olduğunu ifade etti.
Aksun, sanığın 1 yıl boyunca yasanın gerektirdiği tüm kuralları yerine getirdiğini ifade ederek, heyet olarak teşekkür etti ve bundan sonraki hayatında uyuşturucudan uzak başarılı bir yaşam diledi.
Havadis
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