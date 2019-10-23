TÜM SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Yarköy-Ergazi Kavşağı arası trafiğe kapalı olacak

18:00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığı, yapılacak prova ve ardından gerçekleştirilecek tatbikat nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, prova ve tatbikat kapsamında, Gazimağusa – Karpaz Anayolu’nun Yarköy Kavşağı ile Ergazi Kavşağı arasında kalan kısmı, bugün ve yarın 12:00-18:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacak…

Ulaşımın; Yarköy – Turnalar – Ergazi – Kurtuluş güzergâhından sağlanacağı belirtilen açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.