Tüm sürücülerin dikkatine!

KKTC Bisiklet Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği bugün bisiklet zamana karşı ve otomobil drag yarışları düzenleyecek.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yarış nedeniyle Güzelyurt-Lefke çift şeritli Anayolu’nun, Güzelyurt Trafik Işıkları Kavşağı ile Doğancı Kavşağı arasında trafik akışısaat 08:00’den itibaren eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacak.

Polis, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

BRT