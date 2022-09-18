Tüm sürücülerin dikkatine!
Tüm sürücülerin dikkatine!
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KKTC Bisiklet Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği bugün bisiklet zamana karşı ve otomobil drag yarışları düzenleyecek.
Polisten yapılan açıklamaya göre, yarış nedeniyle Güzelyurt-Lefke çift şeritli Anayolu’nun, Güzelyurt Trafik Işıkları Kavşağı ile Doğancı Kavşağı arasında trafik akışısaat 08:00’den itibaren eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacak.
Polis, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
BRT
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