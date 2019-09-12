"TÜM ÜLKEMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Çatalköy bölgesinde mühimmat deposunda yaşanan patlama olayı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Baybars açıklamasında;

‘Dün gece yarısından sonra saat:01:30 sularında Çatalköy bölgesindeki askeri alanda meydana gelen patlamalarla başlayan yangın hepimizi üzmüştür. Çok büyük bir felaketi en azından can kaybı olmadan atlatmış olmakla teselli buluyoruz. Bu korku dolu anları yakınen yaşamak zorunda kalan bölge halkımız başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun.’ dedi.

