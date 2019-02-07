Tüm vücutta ağrıya sebep olabiliyor!

Ankilozan spondilit nedir? Ankilozan spondilit nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Omurgayı etkileyen bir artrit türü olan Ankilozan spondilit hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Ankilozan spondilit nedir? Ankilozan spondilit nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Özellikle omurgayı etkileyen kronik, ilerleyici, ağrılı sebebi bilinmeyen romatizmal bir hastalık olan Ankilozan spondilit nedir? Ankilozan spondilit nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ANKİLOZAN SPONDİLİT NEDİR?

Ankilozan spondilit, öncelikle omurgayı etkileyen bir artrit şeklidir. Nihayetinde kronik ağrı ve sakatlığa yol açabilecek omurların ciddi iltihaplanmasına neden olur. Daha ileri vakalarda, iltihap omurga üzerinde yeni kemiğin oluşmasına neden olabilir. Bu deformiteye yol açabilir. Erken tanı ve tedavi ağrı ve tutukluğun kontrol altına alınmasına yardımcı olur ve belirgin deformiteyi azaltabilir veya önleyebilir.

Ankilozan spondilit ayrıca vücudun diğer bölgelerinde ağrı ve sertliğe neden olabilir. Omuzlar, kalçalar ve dizler gibi diğer büyük eklemler de rol oynayabilir.

ANKİLOZAN SPONDİLİT BELİRTİLERİ

Ankilozan spondilitin en sık görülen erken belirtileri şunlardır:

Acı ve sertlik

Sırtta sürekli ağrı ve sertlik, bel ve kalçalarda üç aydan uzun süren ağrı. Spondilit genellikle sakrumun (omurganın en alt büyük kısmı), alt sırt bölgesindeki pelvisin ilium kemiğine katıldığı sakroiliak eklemlerin etrafında başlar.

Kemikli füzyon

Ankilozan spondilit, kemiklerin aşırı büyümesine neden olabilir, bu da “kemik füzyonu” olarak adlandırılan kemiklerin anormal şekilde birleşmesine yol açabilir. Boyun, sırt veya kalça kemiklerini etkileyen füzyon, bir kişinin rutin aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğini zayıflatabilir. Kaburgaların omurga veya göğüs kemiğine füzyonu, bir kişinin derin bir nefes alırken göğsünü genişletme yeteneğini sınırlayabilir.

Bağ ve tendonlarda ağrı

Spondilit ayrıca kemiklere bağlanan bazı bağ ve tendonları da etkileyebilir. Tendonit (tendonun iltihabı) ayak bileğinin arkasındaki Aşil tendonu gibi topuğun arkasında veya altındaki alanda ağrı ve sertliğe neden olabilir.

Ankilozan spondilit sistemik bir hastalıktır, yani belirtiler eklemlerle sınırlı olmayabilir. Hastalığı olan kişilerde ayrıca ateş, halsizlik ve iştahsızlık olabilir. Göz iltihabı (kızarıklık ve ağrı) spondilitli bazı kişilerde görülür. Nadir durumlarda, akciğer ve kalp problemleri de gelişebilir.