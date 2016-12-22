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TUNÇBİLEKLERE MAHKEMEDEN RET

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TUNÇBİLEKLERE MAHKEMEDEN RET
Tunçbileklere mahkemeden ret

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, yasa dışı hamileliği sonlandırma davasında Mehmet Ali Tunçbilek ve Verda Tunçbilek’in avukatlarının yaptığı beraat talebini reddetti

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