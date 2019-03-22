Tüp bebek tedavisinden önce bu seçenek çok önemli!

Aşılama, bebek sahibi olmakta zorlanan hastalara uygulanan tedavi seçeneklerinden biridir. Peki, aşılama adetin kaçıncı günü yapılır?

Kısırlık tedavilerinde tüp bebek tedavisinden önce aşılama yöntemi gelmektedir. Aşılama yönteminde amaç; hamilelik için gerekli hormonların uygulanması ve yumurta gelişimin sağlanmasıdır. Eğer kadının yumurtalıklarında herhangi bir kist veya lezyon yoksa ve tüpleri açıksa ve erkekte sperm tahlilleri çok kötü değilse tedaviye başlanabilir. Peki, aşılama adetin kaçıncı günü yapılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

AŞILAMA NEDİR?

Aşılama; kadının yumurtasının döllenmeye hazır olduğu zamanda laboratuvarda hazırlanmış hareketli ve yüksek oranda normal morfolojiye sahip spermlerinin ince bir kateter yardımı ile rahimin içine bırakılması prensibine dayanan ağrısız ve kolay bir kısırlık tedavisidir.

Aşılama tedavisi tüp bebek tedavisinden farklıdır. Aşılama tedavisinde yumurta ile sperm kadının kendi fallop tüplerinin içinde döllenirler ve döllenmiş yumurta olan embriyo döllenmeden sonraki 5-6 gün içerisinde rahim duvarına tutunur. Bu döllenme ve rahime tutunma dönemi doğal yollardan gebe kalan kadınlarda olduğu gibi fizyolojik bir süreçtir, bu süreci etkilemek ya da değiştirmek mümkün değildir.

Ancak tüp bebek yönteminde yumurta ve spermin döllenmeleri laboratuvar ortamında gerçekleşir. Laboratuvarda gelişen embriyo döllenmeden 3-5 gün sonra ince bir katater yardımı ile rahim iç boşluğuna yerleştirilir.

AŞILAMA NE ZAMAN YAPILIR?

Aşılama tedavisi adet kanaması ile beraber başlar ve yaklaşık 2 hafta boyunca devam eder. Eğer kadının yumurtalıklarında herhangi bir kist veya lezyon yoksa ve tüpleri açıksa ve erkekte sperm tahlilleri çok kötü değilse tedaviye başlanabilir. Aşılama tedavisinde yumurtalıkların uyarılmasına adetin ikinci ya da üçüncü gününde başlanır. Amaç mümkünse 1 ya da maksimum 2 yumurtanın büyüyüp gelişmesini sağlamak böylece gebelik ihtimalini artırmaktır.

İlaçlar tarafından etkilenmesi sağlanan yumurtalarda büyüme ve gelişmeler kontrol ve takip edilir. Aşılama yapılırken sık sık ultrason kontrolleri yapılmakta ve tedavinin yumurtayı büyütüp büyütmediği değerlendirilir. Yumurtalar belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra çatlatma iğnesi yapılır. Bu iğne yapıldıktan yaklaşık 36 saat sonra hastanın eşi kliniğe çağrılır ve eş spermlerini verir. İyi kalitedeki spermler çeşitli tekniklerle belirlenerek ayıklanır ve rahim içerisine enjekte edilir. Bu işleme inseminasyon diğer adıyla aşılama denir.