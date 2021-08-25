Tüp gaza zam!

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, tüp gaza 17 TL’lik zam yapıldığını açıkladı. Fiyatı 90 TL olan ev tipi 10 kiloluk tüp gaz, bugünden itibaren 107 TL’ye satılacak.

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Akaryakıt Biriminden yapılan açıklamada, dünyada yaşanan gaz sıkıntısı ve dövizdeki yükselişle ithalatçı firmaların yoğun baskısı sebebiyle bu fiyat ayarlanmasına mecbur kalındığı belirtildi.

Akaryakıt Birimi tarafından yapılan açıklamada “Tüp gaz için talep edilen 30 TL’lik zam Bakanlık tarafından kabul görmemiş, yapılan müzakereler neticesinde tüp gaza 17 TL’lik bir fiyat ayarlaması Bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür.” denildi.

Açıklamada ayrıca, bu süreçte gaza zam yapılacağını öğrenen ve piyasaya tüp gaz sürmeyip stokçuluk yapan firmaların tespit edilip aleyhlerine işlem yapıldığı kaydedildi.