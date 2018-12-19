TÜPGAZ FİYATINDA CİDDİ İNDİRİM

10 kiloluk tüp gazın fiyatı 74 TL’den 60 TL’ye düştü.

BRT’nin Koop-Gaz yetkililerinden elde ettiği bilgiye göre, 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 74 TL’den 60 TL’ye indirildi. Yeni fiyat bugünden (19.12.2018) itibaren geçerli olacak.

Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, bu akşam sosyal medya hesabından açıklama yaparak dünya piyasasındaki olumlu gelişmenin ve dövizdeki yeni durumun tüp gaz fiyatlarına yansıması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: BRT