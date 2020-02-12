TÜPLÜ SOBA YANGINA NEDEN OLDU!
Yangın!
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Lefkoşa’da Kermiya Bölgesinde 10 Şubat tarihinde, 19:00 sıralarında, Osman Bakır Sokak üzerinde bulunan Mustafa ÖZKURAL’a ait ikametgâh içerisinde, yorganın tüplü sobaya temas etmesi sonucu yangın meydana geldi.
Yangın neticesinde bahse konu oda ve içindeki eşyalar tamamen yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Lefkoşa, Kermiya Bölgesi, tüplü soba, yangın
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