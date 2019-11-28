Turabi Çamkıran'dan olay Survivor açıklaması!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor'da üç kez mücadele edip iki kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Turabi Çamkıran, fenomen yarışma hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'de yayınlanan 'War of the Worlds' yarışmasının kazanıp 750 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olan Turabi Çamkıran, "Survivor'a tekrar katılır mısın?" sorusuna canlı yayında cevap verdi.

- Survivor biraz zor benim için. Açlık gözümü korkutuyor. Beş ay hapis hayatı yaşıyorsun, o yüzden zor bir ihtimal.

- Survivor'a tekrar gidip de birinin hayatını almak istemiyorum. O hayata ihtiyacı olan birisi girsin, şampiyonluğu alıp hayatı değişsin.

"BANKA HESABIMIN NUMARASINI DEĞİŞTİRECEK"

- Bir de şöyle düşünüyorum; Survivor şöhret olmak için, para kazanmak için çok güzel bir platform. Şu an bana ne bir şöhret verecek, ne de artı bir para verecek. Sadece bankadaki hesabımın numarasını değiştirecek ama yeni gelen kişilerin hayatını değiştirecek.

Başarılı sporcu, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında yaptığı açıklamada, ABD'de yayınlanan programda kazandığı 5 milyon TL'yi ailesine verdiğini belirtmişti.

Turabi, "Geçtiğimiz hafta kardeşimi Mersin'e gönderdim, anneme güzel bir ev aldı. Komşuları kıskansın. Artık önüne gelen para için geliyor. Paranın şu yönü kötü; eskiden arkadaşlarım 'nasılsın' diye sorardı, şimdi sordukları para. Tanımadığım akrabalarım çıkıyor" demişti.

"GÜNLÜK HARÇLIĞIM 30 TL"

Bu zamana kadar kazandığı tüm parayı gayrimenkule yatırdığını dile getiren Survivor Turabi, "Anneme iki ev, bir yazlık ve araba aldık. Kardeşime güzel bir araba aldık. Kendime de bir ev aldım. Paraları ne yaptılar bilmiyorum, belki de bitmiştir. Benim harçlığım günlük 30 TL, aylık 3 bin TL'yi geçmiyor. Param bitince annem 'Ayın birini bekleyeceksin' diyor" ifadelerini kullanmıştı.

"YANIMDA HİÇ PARA TAŞIMAM"

Turabi, "Yanımda hiç para taşımam kardeşim taşır o da hep yanımdadır. Bana diyorlar ‘parayı buldun hayatın değişti’ Benim hayatım hiç değişmedi ki. Yine aynıyım, hayatım da aynı" şeklinde konuşmuştu.

'WAR OF THE WORDS'TEN ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl birinci olduğu 'War of the Worlds'e ikinci kez katılan sporcu, program sırasında kavga edince, yarışmadan çekilmişti. Ardından sosyal medya hesabından yaptığı "Onurum 1 milyon dolardan daha önemli" şeklindeki açıklamayla şaşırtmıştı.