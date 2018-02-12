Turabi taktığı maskenin sırrını açıkladı!

İddialı yarışmacı Turabi, Survivor'a maskeyle katıldı. Turabi, maskesinin sırrını şöyle açıkladı: "Bana çok şans getirdi ve buralara kadar geldim. Yine şans getireceğine inanıyorum."

Survivor 2018'de All Star takımında yarışan Turabi Çamkıran ilginç maskesiyle dikkatleri çekti. Turabi kırmızı maskesinin sırrını ve neden taktığını Acun Ilıcalı'ya açıkladı.

"BANA ÇOK ŞANS GETİRDİ"