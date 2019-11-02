Turabi'den flaş Survivor itirafı!

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Turabi Çamkıran merak edilenlerini anlattı. Survivor'da iki kez şampiyonluk yaşayan Turabi, "Acun abiye teşekkür ediyorum. Normalde sakatlandığımda eve gitmem gerekiyormuş, ama Acun abi tuttu beni orada. Büyük ev ödülü varmış. Eğer beni gönderseymiş ve evde ev oyununu görseydim üzülürdüm." dedi.

Üç kez katıldığı Survivor'da iki kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran, Survivor'ın son bir aydaki yarışma performanslarına göre kazanılacağını söylerken, sakatlığına rağmen neden diskalifiye olmadığını ilk kez açıkladı.

En son Amerika'da yayınlanan "War of the Worlds" yarışmasında yarışan Çamkıran, TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"SURVİVOR SON BİR AYDA KAZANILIYOR"

"Sakatlığım yüzünden üçüncü kez şampiyon olamadım" diyen Turabi Çamkıran sözlerini şöyle sürdü: "Survivor, son bir ayda kazanılıyor. Tam bunları yapacağım zaman sakatlandım, biray hastanede yattım. Gidip şampiyon olmayı da istemezdim bu şekilde, diğer yarışmacılara haksızlık olurdu. İnsanlar gördüğü için haklı olanı şampiyon yapıyor."

"ACUN ABİ BENİ YARIŞMADA TUTTU"

"Acun abiye çok teşekkür ediyorum. Normalde sakatlandığımda eve gitmem gerekiyormuş, ama Acun abi tuttu beni orada. Neden orada tuttuğunu sonradan öğrendim. Büyük ev ödülü varmış. Acun abilerle konuştuk. Eğer beni gönderseymiş ve ev oyununu görseydim üzülürdüm. Aslında benim hakkım sakatlığımda eve dönmekti. Ayıptır söylemesi biz çok da güzel haftalıklar alıyoruz, özellikle de benim gibiler. Ben televizyona bile çıkmıyorum (sakatken), amabeni orada tutuyor ve haftalığımı yatırıyor. Benim hakkım olmayan şeyi bana vermiş oldu. Onun da söylemesine göre, 3 sezon emek vermişim ve bunu hak etmişim. Acun abi televizyonda beni sevmiyormuş gibi gözüküyor ama beni çok seviyor."

YARIŞMADAN AYRILMIŞTI

Survivor ile adını duyuran Turabi Çamkıran, ikinci kez katıldığı War of the Worlds yarışmasında kavga etmişti. Güvenlik görevlilerinin zor sakinleştirdiği Turabi, "Onurum 1 milyon dolardan daha önemli" diyerek yarışmadan çekilmişti.