TÜRBANLI ÖĞRETMEN ATAMASI...

Türbanlı öğretmen ataması konu mecliste de gündem oldu.

Milletvekilleri Türbanlı öğretmen ataması konusunda görüşlerini ortaya koydular.

Cumhuriyet Meclisi’nde UBP Milletvekili Sunat Atun “Hak ve Özgürüklere İlişkin Yapılan Uygulamalara Yönelik Tespit ve Öneriler” konulu güncel konuşmasında Türbanlı öğretmen ataması konusuna da değindi

Atun ilk olarak Lapta Yavuzlar Lisesi’ne atanan türbanlı öğretmenin sendikanın baskısıyla başka bir okula atandığını belirterek bu durumu eleştirdi.

Atun demokrasisiyle övünülen KKTC’de inançlı kişilere karşı demokratik olmayan uygulamalar yapıldığını ifade etti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da “Lapta Yavuzlar Lisesi’nde Meydana Gelen Öğretmen Krizi” konusunda konuştu….

Arıklı, Türbanlı kadınların başı açık kadınlar kadar insan haklarından faydalanma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Arıklı, kamu görevlileri ve öğretmenler yasasında başı örtülü kimsenin çalışıp çalışamayacağı ile ilgili madde bulunmadığını anlattı…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bakanlığın

iyi niyetle gerçekleştirdiği bir görevlendirmeyle ilgili ortaya konulan iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, KKTC’nin Anayasa ve yasalarla yönetildiğini, inananların da inanmayanların da devletin güvencesinde ve eşit olduğunu belirtti…

İnsanların giyimlerine değil beyinlerine baktıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu nedenle inanç özgürlüğüne saygılı bir şekilde hareket ederek başı kapalı öğretmeni bir okula görevlendirdiklerini söyledi.