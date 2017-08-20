TURİSTLERE REZİL OLUYORUZ

Özlem ÇİMENDAL

Turistlerin Güney’den yaya olarak geçmek için sık kullandıkları Lokmacı Kapısı civarındaki turistlik meydandaki çöpler görenleri utandırdı. Çöplerin dolup taştığı meydan da çirkin görüntü karşısında turistler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“Burası bizim dünyaya açılan yüzümüz”

Çöplerin dolup taştığı meydandaki görüntü karşısında yerli vatandaşlar da rahatsızlıklarını gizlemezken, “Burası bizim dünyaya açılan yüzümüz. Turistlik yerlerimize gösterdiğimiz saygı bizim bu kadar mı? Yazıklar olsun hepimize” diyerek isyan etti.

“Ülke imajı zarar görüyor”

“Turistlere rezil oluyoruz” diyen bazı vatandaşlar, çevreyi hoyratça kullanıp umursamayanlar nedeniyle ülke imajının da zarar gördüğünü savundular.

Yeni Bakış