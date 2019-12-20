TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi hakkında ilk sözü alan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bütçe meclis alt komitesinde görüşülürken bazı önerileri olduğunu ve öngörülen bütçeyle hedeflenenlerin yapılamayacağının söylediğini anımsattı. Ataoğlu, beklenen artış olmamasına rağmen, bütçeye yapılan bir miktar artışın sevindirici olduğunu kaydetti.

Turizmin önemine işaret eden Ataoğlu, turizm sektörünün ekonomiye doğrudan yansımalarına değindi.

Turizmin ülke geleceğine ve istihdama etkisinin önemine dikkat çeken Ataoğlu, ülkeye uygulanan ambargolar konusuna değindi.

Turizmci ve otelcilerin 2020 satışlarını tamamlayarak, 2021’e hazırlanmak zorunda olduğunu belirterek, turizmde yapılacakların, plan ve programların 2 yıl sonrasını öngörerek yapılması gerektiğini vurguladı.

Teşvik esasları kapsamında, hak ediş teşviklerinin ödenmesi konusunda bakanlık çalışmaları hakkında bilgi isteyen Ataoğlu, 2017’den kalan bakiyelerle, 2018 ve 2019 teşvik hak edişlerinin ödenmediğini savundu.

Tüm belirsizliklere rağmen turizmcilerin kendi kaynaklarını yaratarak, ülkeye turist getirmeye çalıştığını ifade eden Ataoğlu, kendi dönemlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

2020 için turizmde hiç umut olmadığını ileri süren Ataoğlu, bir çare üretmenin bakanlığın boynun borcu olduğunu vurguladı.

Eğer casino açma izninin önü açılırsa, turizmin de önün açılacağına inanç belirten Ataoğlu, eğer turizm ülkenin lokomotif sektörüyse, bu sektör için alternatif modellerin üretilmesi gerektiğini kaydetti.

ZEKİ ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, Turizm Bakanlığı’nı görüşürken bu ülkede çalışan yabancı iş gücünün çokluğu ve onlara verilen paranın yurt dışına gitmesi nedeniyle ülke ekonomisinde yaşanan kayıplara dikkat çekti.

Turizm sektöründe çalışan yerli ve yabancı iş gücü hakkında bilgiler veren Çeler, bunlar üzerinden bir çalışma yapılırsa yaklaşık her ay 8 milyon doların yurt dışına gittiğini söyledi.

ÜNAL ÜSTEL

Konuşmacıları yanıtlayan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, milletvekillerinin yaptığı konuşmalardan, turizmin lokomotif sektörü olmaya devam ettiğinin görüldüğünü kaydetti.

Hükümetin 6 aylık süresinde yıl sonuna kadar koydukları hedefleri yerine getirdiklerini ifade eden Üstel, hükümet programındaki hedeflerin tamamının gerçekleştirileceğini söyledi.

Teşvikler konusuna değinerek, teşviklerin 2017’den bu yana ödenmediğinin söylendiğini, kendilerinin ise Haziran 2019’da görevi devraldıklarını anlatan Bakan Üstel, turizm teşvik ödemelerine başlandığını, 2020’de de devam edeceğini, bundan sonraki sürede de hükümetin bunu şekillendireceğini belirtti.

Turizm strateji planı konusunu da tamamladıklarını ifade eden Bakan Üstel, 11 Ocak’ta Turizm Şurası’yla bunun gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Üstel, turizmde sayıların yükseltildiğini, turizmin tanıtım, reklam ve ulaşım anlamına geldiğini, Avrupa’nın her yerinde North Cyprus olarak tanıtım filmleri hazırlandığını ve yayımlanacağını anlattı.

Haziran ayından bu yana yapılan istatistik çalışmalarına değinen Bakan Üstel, göreve geldikleri günden bu yana turizmdeki düşüşü durdurarak, yüzde 10’luk bir yükselişe geçtiklerini söyledi.

Bakan Üstel, göreve geldikleri günden bu yana turizmde hiçbir düşüş yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Meclis’te daha sonra Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis’in bütçe görüşmelerinde son günü olan bugünkü oturum saat 11.00’de başlayacak. Bugünkü gündemde Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi ile 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütününün oylanması yer alıyor.