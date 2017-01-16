TURİZMDEKİ YÜKSELİŞ DARBE ALDI!

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, Türkiye'de artan terör saldırılarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki turizm sektörünü de etkilediğini belirtti:

Ceren ÖZBİL

Türkiye'de son bir yıl içinde artan terör olayları, Türkiye turizmini etkilediği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizmini de etkiledi.

Ülkeye gelen turistlerin genellikle Türkiye'deki havaalanları üzerinden gelmesi ve KKTC'nin Türkiye coğrafyası içerisinde gösterilmesi nedeniyle birçok kişi KKTC'ye gelmekten çekiniyor.

KIBRIS Gazetesi'ne konuşan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, bu durumun KKTC turizmine hem olumlu hem de olumsuz etkisi olduğunu söyledi.

Tolun, Türkiye'deki terör saldırılarından KKTC turizminin zarar görmemesi için İngiltere'deki turist pazarına yönelmeyi ve ülkeye Türkiye üzerinden gelmeye çekinen turistlerin Larnaka Havaalanı'ndan gelebilmesi için de teşvik verilmesini önerdi.

"Hem olumlu hem olumsuz etkiledi"

Tolun, Türkiye'deki olaylarda KKTC'ye Türkiye'den Türk turistleri ve bir de diğer ülkelerden gelen turistlerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve bu durumun ülke turizmini bir olumlu yönde bir de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Olumsuz etkilemesinin nedeninin KKTC'nin Türkiye coğrafyasının içinde görülmesi olduğunu kaydeden Tolun, yabancılar açısından baktığımızda KKTC'nin Türkiye coğrafyasında görüldüğünü ve Türkiye coğrafyasında da görününce oradaki olayların burada da olduğu algısı oluştuğunu anlattı. Tolun şu şekilde konuştu:

“Diğer taraftan ise bizi olumlu etkiler. Bunun nedeni de Türkiye ile çalışan tur operatörlerinin bir kısmı Kıbrıs'ın ayrı bir yer ve güvenli bir yer olduğunu bildiğini için turlarını bu tarafa kaydırırlar. Bu nedenle bizde şu an bir karmaşa yaşanıyor. Bir taraftan olumlu bir taraftan olumsuz gelişmeler yaşanıyor.

Mesela dış operasyonlarıyla ilgili daha önce 3 gün Antalya, 4 gün Kıbrıs olan seferler vardı. Şimdi onların 7 günü de burada olur. O açıdan bakıldığında bizi olumlu etkiler.”

“Artış yüzde 25'ten yüzde 5'e düştü”

Türkiye'de terör olayları başlamadan önce KKTC turizminde yüzde 25 artış olduğunu söyleyen Tolun,

"genele bakıldığında daha önce bizde Türkiye'deki terör olayları başlamadığı dönemde yüzde 25 artışımız vardı. Teşvikler sayesinde her yıl yüzde 25 artış vardı. O yüzde 2016 yılında yüzde 5'e düştü. Buna rağmen yüzde 5 artış sağladık. Türkiye'de yüzde 30 düşüş yaşanırken biz yüzde 5 artış yaşadık. Ama Türkiye üzerinden gelen yabancı turist sayısında azalma oldu. Çünkü insanlar Türkiye'deki havaalanlarını dahi kullanıp gelmekten çekiniyor" ifadelerini kullandı.

“Casino grupları hâlâ geliyor”

Tolun, casino gruplarının savaşa, teröre aldırmaksızın gelmeye devam ettiğini kaydetti ve "Türkiye'den gelenlerde de bir taraftan olumlu bir taraftan olumsuz şeyler yaşadık. Türkiye'yi güvensiz gördükleri için bize geliyorlar. Casino grupları zaten casino için geldiğinden dolayı ne savaş ne terör dinler, çıkar gelir. Onlarda bir azalma yok. Bu halin ilk başladığı dönemlerde kaos yaşandı, o aylarda bir düşme yaşandı ancak sonra düzeldi. Bakıldığında Türkiye'den gelen turiste yüzde 10 bir artış vardı her yıl, bu yüzde 6'lara düştü. Eksi anlamında düşme olmadı. Sadece yükselme oranı düştü" şeklinde konuştu.

"Son iki yılda yükselmenin hızı çok düştü"

Son yıl içerisinde ülke turizminde yüzde 10 ilerleme olduğunu ancak 2 yıl öncesinde bu ilerlemenin yüzde 15'lerde iken son iki yılda yüzde 5'lere düştüğünü kaydeden Tolun, "genel baktığımızda Planlama

Müsteşarlığı'nın aralık ayında yaptığı bir şûra vardı. Bu şûrada da ortaya konuldu ki, son 5 yılda ülkede gelişen sektör turizmdir. Yüzde 10 gelişme olduğu söylendi. Ama bu son 5 yılın 2 yılına bakıldığında o yüzde 10 artışın yüzde 1 ile yüzde 2'ler var. Ancak daha önce yüzde 15'ler olduğu için 5 yıllık ortalama yüzde 10'dur" dedi.

"İngiltere'ye ağırlık vermeliyiz"

Ülke turizminin yükselme hızına devam etmesi için İngiltere'ye ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Tolun şu ifadeleri kullandı:

“Son 2 yılda yükselmenin hızı çok düştü. Bizim yapmamız gereken İngiltere'ye ağırlık vermemiz. Çünkü İngiltere bizi bilir. İngiltere'deki Türklere ağırlık vermemiz gerekir. İngiltere bizim nerede olduğumuzu, Suriye ve Ortadoğu coğrafyasının içinde olmamıza rağmen güvenli bir ülke olduğumuzu bilir. Türkiye'de bazı illerde tanıtıma gidilecek. Orada tanıtım yapılacak. Bu tanıtımların yapılması gereklidir. Ancak bunun açık meydanlarda yapılmaması gerekir. Kapalı alanlarda yapılmalıdır.”

"Larnaka Havaalanı'nı kullanmalıyız"

Larnaka'dan turist getirilmesinin teşviklendirilmesini savunan Tolun sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu ülkenin geleceği turizmdir. Mademki bizim ana pazarımızda Türkiye'dir, orada tanıtıma devam etmemiz gerekir. Türkiye kötü olduğu için, insanlar Türkiye'ye gitmekten çekindiği için bizi tercih eder. Bizde önemli olan, hükümetin oturup bu konularda ciddi önlem alması gerekir.

Larnaka'ya önem vermemiz lazım. Larnaka'nın teşviklendirilmesi gerekir ki turistler Larnaka'dan gelsin. Biz hâlâ broşürlerde Türkiye'ye yakın olduğumuzu gösteriyoruz. Rum tarafı ise Avrupa coğrafyasının içinde olduğunu söylüyor. Avrupa güvencesinde olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle de onlarda yüzde 40 artış var. Türkiye'den kaçanlardan faydalanıyorlar. Bizim bundan faydalanmamızın yolu da Larnaka'yı kullanmamızdır.”

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