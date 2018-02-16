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TURİZMİN BAŞKENTİNDE ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER

TURİZMİN BAŞKENTİNDE ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER

Girne Antik Limanı, sorunları çözecek yönetici arıyor

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Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’ın göz bebeği, turizmin kalbi Girne’nin Antik Limanı son yıllarda terk edilmişliğin isyanlarını yaşıyor.

Denizin içine atılan çöpler, şişeler yetmezmiş gibi, yürüyüş yolunda insanların ayaklarına takılan elektrik kabloları, tamir edilmeyen elektrik direkleri özellikle turistleri çok rahatsız ediyor.

Yapılan tüm uyarılara karşın, Antik Liman konusunda ‘tek yönetici’ uygulamasına geçilmemesi nedeniyle, ortaya çıkan ufak tefek sorunlar da çözülemiyor. Limanı ziyaret eden turistler de KKTC yetkililerini kınamadan edemiyor.

Buradaki işletmeciler yetkinin tek makamda birleşmesini önerirken, belediyenin bu konudaki taleplerinin karşılıksız kaldığına dikkat çekiyor.

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