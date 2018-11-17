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TÜRK FUTBOLUNUN ACI KAYBI!

TÜRK FUTBOLUNUN ACI KAYBI!

Ünlü teknik direktör vefat etti!

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Metin Türel hayatını kaybetti

Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı Metin Türel 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı Metin Türel (83), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Galatasaray ve İstanbulspor'da futbol oynayan,Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli futbol adamı Metin Türel, 1977-1978 arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.

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