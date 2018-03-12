TÜRK JETİNİN ENKAZINA ULAŞILDI

Türk uçağı İran’da düştü! Uçaktaki 11 kişi...

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden, Başaran Holding'e ait özel jet İran’da düştü.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, düşen özel jette üçü mürettebat, sekizi yolcu 11 kişinin olduğunu ifade etti.

İran'ın ISNA haber ajansı, uçaktaki 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Düşen uçağın pilotunun Sharjah'tan kalktıktan sonra kule ile son temasında alçalma talebinde bulunduğu daha sonra irtibatın kesildiği öne sürüldü.

İran Acil Yardım Kurumu, İran'da düşen Türk uçağında ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğunu açıkladı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "İran Kızılayından aldığımız son bilgiye göre; Uçağın enkazına ve naaşlara ulaşıldı, sabah gün ağırdığında İran Kızılayının helikopteri ile naaşlar dağdan indirilecek." dedi.

Reuters haber ajansının İran devlet televizyonuna dayandırdığı son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a giden bir uçak İran’ın güneybatısındaki Şehrekürd bölgesinde düştü.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kızılay Başkanı yaptığı açıklamada, "İran kızılayı bölgeye 3-4 saatte ulaşabilecek" dedi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, düşen özel jette üçü mürettebat, sekizi yolcu 11 kişinin olduğunu ifade etti. İran kurtarma ekiplerinin başkent Tahran'a yaklaşık 370 kilometre uzaklıktaki kaza yerine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, düşen uçakla ilgili İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığını, yerel halktan destek alındığının öğrenildiğini açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanına gitmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan’ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, “İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı öğrenilmiştir. Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir” ifadelerine yer verildi.

Devlet televizyonuna konuşan bir acil servis sözcüsü, dağlık alana düşen uçağın alev aldığını belirtti. Sosyal medyada kazaya ait olduğu iddia edilen bu fotoğraf paylaşıldı..18 Şubat’ta İsfahan'daki dağ kasabası Semirom yakınlarında bir yolcu uçağı düşmüş, düşen uçaktaki 65 kişinin tamamının öldüğü açıklanmıştı.

İŞTE UÇAĞIN ROTASI VE DÜŞTÜĞÜ BÖLGE

UÇAKTA BULUNANLARIN HEPSİ KADINDI

Uçaktaki yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Mina Başaran'ın gelecek ay düğünü olduğu belirtildi. Öte yandan Airport'ta yer alan habere göre, uçağın kaptan pilotunun Beril Gebeş ikinci pilotunun ise Melike Kuvvet olduğu öğrenildi.

İSİMLER BELLİ OLDU

Özel uçakta yer alan isimler belli oldu. 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle: Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Kalma, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun. Hostesin ismi Eda Uslu. Pilotların isimleri ise Beril Gebeş ile Melike Kuvvet.

PİLOT ALÇALMA TALEBİNDE BULUNDU

airporthaber.'de yer alan habere göre uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotunun kule ile temasa geçerek, "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi. Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.

"DNA TESTİ GEREKLİ"

İran Acil Yardım Kurumundan düşen Türk uçağına dair açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Yerel güçler olay yerine vardı ve uçak enkazına ulaştı. Tüm cesetler yanmıştır. 11 cesedin kimliği belli değil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli" denildi.

İKİ İŞ JETİ VAR

İş adamı Hüseyin Başarana ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İranda düşen Challenger 604di.

Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.