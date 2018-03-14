TÜRK LİRASI ERİYOR!

Hem Türkiye’nin Afrin’deki operasyonu hem de Amerikan bazlı konular dün hem Amerikan Doları’nın hem de Euro’nun zirveyi görmesine neden oldu. 2018 yılı başına göre Euro ve Sterlin 25 kuruş arttı

RİSK ARTTIKÇA TL ERİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri önceki günden itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını duyurması ve Amerika’daki bir takım iç faktörlerin de devreye girmesiyle Türk Lirası döviz karşısında eriyor. Dolar/TL 3,86’yı aşarak üç ayın zirvesini görürken, Euro/TL tarihte ilk kez 4,75’in üzerine çıktı

22 VE 24 KURUŞLUK ARTIŞ

13 Ocak’ta Amerikan Doları 3.7690 TL’den işlem görürken düne göre 11 kuruş artarak 3.8707 TL oldu. Aynı tarihlere göre 4.5599’dan işlem gören Euro, 22 kuruşluk artışla 4.7720’den alıcı buldu. Sterlin ise aynı dönem içerisinde 5.1312 TL’den 5.3726 TL’ye zıpladı

EKONOMİSTLER ENDİŞELİ

Hem ülkemizde hem de Türkiye’deki ekonomistler oluşan durumdan ciddi şekilde endişe duyuyor. Siyasi ve askeri ortamın belirsizliği nedeniyle doların 3.90 bandını aşabileceğini ifade eden ekonomistler, kritik eşiği de 3.90 olarak kaydediyor

Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında eriyişi günden güne daha fazla oluyor. Türk Lirası 3 aylık zaman diliminde Euro ve Sterlin karşısında 25 kuruş, Dolar karşısında ise 11 kuruş değer kaybetti. Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği operasyon ile birlikte bir yükselişe geçen döviz, dün rekor kırdı. Bankal arası piyasada dolar/TL 3,86’yı aşarak üç ayın zirvesini gördü.

Euro/TL tarihte ilk kez 4,75’in üzerine çıktı. Euro gün içinde 4,7792’ye kadar yükseldi.

Tahvil/bono piyasasında görülen yabancı ağırlıklı satış yönlü işlemler ile TL’de gelişmekte olan benzer ülke piyasalarından negatif ayrışma gözleniyor.

Dış etkiler, operasyonla birleşti

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Mart’tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını duyurdu.

Dolar endeksi, ABD’de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin, araştırmasını tamamlaması ve yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim ekibi ile Rusya arasında gizli bir iş birliği olduğuna yönelik kanıt bulunamadığını açıklaması sonrası sınırlı yükselişle 90’ın üzerinde dengelendi.

Analistler, yurt dışında ABD’de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’nin 3,8550 seviyesinin direnç, 3,80’in destek konumunda olduğunu kaydetti.

3 ayda ciddi artış

Türk Lirası’nın döviz karşısında 2018 başı itibarı ile ciddi düşüşü sürüyor. 13 Ocak tarihindeki veriler ile 13 mart tarihindeki veriler karşılaştırıldığında iki aylık dönemde Euro ve Sterlin’in 25 kuruş arttığını doların ise ayni dönemde 11 kuruş artış gösterdi görülüyor.

Sterlin ve Euro ortalama 25 kuruş arttı

1 Amerikan Doları 3.7690 TL’den işlem görürken 13 Mart tarihinde bu fiyat 3.8707 TL’den işlem gördü. Euro’daki artış ise Amerikan Dolarına göre çok daha fazla. 13 Ocak’ta 4.5599’dan işlem gören Euro, 13 Mart’ta 4.7720’den alıcı buldu. Sterlin ise aynı dönem içerisinde 5.1312 TL’den 5.3726 TL’ye zıpladı.

Ekonomistler endişeli

Rabobank Gelişen Piyasalar Döviz Stratejisti Piotr Matys Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede risk iştahının azaldığı bu dönemde doların TL karşısında daha da yükselebileceğini söyledi.

Yatırım Kulübü Programında Açıl Sezen’in sorularını yanıtlayan Matys “Kurda bir sonraki izleyeceğimiz önemli seviye 3.90 olacak. Dolar/TL yukarı yönlü ivmeyi hızlı bir şekilde kazanabiliyor. Dışsal koşullar bu dönemde riskli varlıklar için daha az olumlu. Böyle bir dönemde de Lira da kırılgan bir yapı gösterebilir” dedi.

TL’nin son dönemde en yüksek getiri sağlayan gelişen ülke paralarından biri olmasının yabancı yatırımcıları cezbetmeye devam edeceğini belirten Matys “Ancak risk iştahının azalmaya başladığı bu dönemde yüksek getirili gelişen ülke paralarına olan iştah da azalıyor. Türkiye’de artan cari açık ve jeopolitik risklerin de etkisiyle Türk Lirası kırılgan görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

Dolar bugün Lira karşısında 3.85’i aşarak 18 Aralık’tan beri en yüksek seviyeye çıktı, euro da 4.75’i aşarak yeni zirve seviyeye tırmandı.

Altın aynı seyrediyor

Gram altın 162,1 lira, çeyrek altın 266 lira ve Cumhuriyet altını 1.085 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 162,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 162,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 162,1 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı 1322 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, cuma günü ABD’de açıklanan şubat ayı istihdam raporu sonrası altın fiyatlarının yeni haftaya sakin başladığını ifade ederek, cuma günü açıklanan verilerin ardından ABD’de enflasyon baskısının azalmasıyla ABD tahvil faizlerinde yaşanan toparlanma isteğinin altın fiyatlarındaki sakin seyirde etkili olduğunu vurguladı.

Değirmencioğlu: 3.90’ı aşabilir

İktisatbank Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, Türk mali piyasalarında satıcılı havanın, dünyanın geriye kalanında risk iştahının ılımlı seyrettiği bir ortamda ağır bastığını ifade ederek son günlerde peş peşe gelen zayıf verilerin bir durumun göstergesi olduğunu söyledi. Değirmencioğlu, her gün yaptığı günlük ekonomik analizlerde dün bu durumun, piyasalarda sert bir fiyatlamayı da beraberinde getirdiğini belirtti.

Özelikle, yüksek seyreden enflasyonun, Moodys’in not indirimi ve beraberinde dün açıklanan olumsuz cari işlemler dengesi ile birleştiğinde, Türk mali piyasalarında bozulmanın nedeni olarak gördükjlerini kaydeden Değirmencioğlu, “tahvil faizlerinde yaşanan keskin yükselişe paralel, tahvil piyasasında uzun pozisyona sahip yabancı yatırımcıların pozisyondan çıkmak için yeterli likidite bulamamasına paralel, pozisyonlarını hedge etmek için döviz piyasasında alıcı konuma geçmesi ile, sabah saatlerinde 3,81 seviyesinin hemen altında işlem gören USD/TL kuru, akşamüzeri 3,85 seviyesini test etti. Kur ve faiz cephesindeki negatif havanın borsaya sirayet etmediğini görüyoruz. Kur ve faiz ile ilişkisi kopan hisse senedi piyasası (bunu sağlıksız olarak görüyoruz) günü bankacılık hisselerin önderliğinde % 1,3 yükselişle tamamladı. Normal şartlarda, faizlerin artması şirketlerin finansman maliyetini artırmak suretiyle gelecek nakit akışlarını (şirketin değeri) baskılar. Bunun da hisse fiyatı üzerinde baskı kurması beklenir. Lakin, son dönemlerde irrasyonel davranan piyasalara paralel kur ve faizin sert bir şekilde yukarı gittiği bir günde, bankacılık hisselerine bile sert alımları gelebildiğini gördük” dedi.

“3.88’i aşacak”

Değirmencioğlu dövizdeki artışı şöyle değerlendiriyor: “USD/TL kurunda, aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere, uzun bir süredir yönün yukarı olduğunun paylaşıyorduk. Kurun dün akşam 3,85 seviyesi ile en önemli ve kritik gördüğümüz seviyeyi test ederek bugünkü ABD enflasyon verisini beklemeye geçtiğini düşünüyoruz. Enflasyonun yukarı yönlü ilerlediğine yönelik emareler sunacak bir veri seti, piyasalarda satışları tetikleyerek USD/TL kurunu da 3,85 seviyesinin üzerine itebilir. Kurun 3,84-3,85 bandında birkaç gün daha geçirmesi durumunda, yukarda ilk önemli seviyenin 3,88 devamında ise 3,98 olacağını düşünüyoruz.”

2018’DE DÖVİZİN DURUMU:

13 Ocak Alış Satış

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.76220 3.76900

1 EURO (EUR) 4.55170 4.55990

1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 5.10460 5.13120

13 Şubat Alış Satış

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.80680 3.81370

1 EURO (EUR) 4.67180 4.68020

1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 5.26400 5.29150

13 Mart Alış Satış

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.85010 3.87070

1 EURO (EUR) 4.75500 4.77270

1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 5.35060 5.37260