TÜRK MEZARLIĞININ DURUMU İÇLER ACISI!

Mağusa’nın en merkezi yerinde bulunan eski Türk Mezarlığının durumu içler acısı.

Özgür KIYAK

Gazimağusa’nın girişindeki çemberin hemen yanında yer alan eski Türk Mezarlığının durumu içler acısı.

Sağa sola atılmış alkol şişeleri ve insan dışkıları

Mezarlığın bahçesinde alkol alan bazı kendini bilmezlerin sağa sola attığı alkol şişelerinden, mezarlığın iç kısmında yer alan ve Osmanlı’dan kalma türbelerin olduğu bölümdeki insan dışkıları ise tarihi değerlere yapılan en büyük saygısızlık. Bunun yanında yatırların yer aldığı tarihi binanın duvarlarına yazılan küfür dolu yazılar da dikkat çekiyor.

Belediye ne yapsın?

Mezarlığın bahçesindeki görüntüler, Gazimağusa Belediyesine bağlı ekiplerin düzenli olarak çevre temizliğini yaptıklarını ortaya koyarken, bazı kendini bilmezlerin ise buna karşın bu önemli mekanı sorumsuz ve saygısızca kirlettikleri fotoğraf karelerine yansıyor.

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