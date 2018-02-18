TÜRK TAKSICI LONDRA’DA ÖLDÜRÜLDÜ

Londra’da öldürülen taksi şoförünün 41 yaşındaki Bülent Kabala olduğu açıklandı

Londra’da görev başında öldürülen Türkiye kökenli minicap şoförünün kimliği açıklandı. New Scotland Yard tarafından yapılan açıklamada, cinayet kurbanının adı Bülent Kabala (41) olarak belirtildi.

Türkiye kökenli toplumun yoğun olarak yaşadığı Barnet bölgesinde, pazartesi gecesi meydana gelen olayda, minicab ofisi tarafından verilen adrese giderken saat 23.44 sularında silahlı saldırıya uğrayan 3 çocuk babası Kabala, vücuduna isabet eden kurşunlardan dolayı olay yerinde saat 00.15’de hayatını kaybetmişti.

‘KABALA HEDEF ALINDI’

10 yıldır minicab soförlüğü yapan Kahramanmaraş/ Elbistanlı Kabala’nın, ofisin en kıdemli şoförü olduğu, yardımsever olması nedeniyle çevrede sevildiği ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten MET Polisi Cinayet ve Nitelikli Suçlar Bölümü Başmüfettişi Dedektif Noel McHugh, “Soruşturma henüz ilk aşamalarında, ancak kanıtlar kurbanın hedef alındığı yönünde. Bülent Kabala’yı birinin neden öldürmek isteyeceği konusuna açıklık getirmek istiyorum” dedi.

McHugh, olayı şöyle özetledi: “Kabala taksicilik yapıyor ve gümüş renginde bir Mercedes araç kullanıyordu. Nedense kavşakta bir araçla münakaşaya girdi, mavi bir minibüsten çıkan bir grup şüpheli şahıs birden bire araçlarından çıkıp Kabala’yı vurdu. Şüpheliler daha sonra araçlarına binip Edgeworth istikametinde devam ettiler”.

POLİS YARDIM BEKLİYOR

Başmüfettiş olaya şahit olan kişilerin yardımını beklediklerini belirtti ve “Bülent’in hayatını ve ilişkisi olduğu insanların kim olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek kişilerle konuşmamız çok önemli” dedi.

McHugh, “Verebileceğiniz her türlü bilgi soruşturmaya yardımcı olabilir. Bazı kişilerin polisle irtibata geçmekten çekinmelerini anlıyoruz. Ancak Kabala’nın hayatı ve ölümüne sebep olabilecek olaylar hakkında acilen bilgiye ihtiyacımız var” diye ekledi.

Olay hakkında bilgisi olanlar 020 8785 8099 numarasını arayabilir ya da @MetCC’ye tweet atabilirler. Anonim olaraksa 0800 555 111 numarasından polise bilgi verebilirler.