Türk uçağı İran’da düştü! Uçaktaki 11 kişi...

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden, Başaran Holding'e ait özel jet İran’da düştü.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, düşen özel jette üçü mürettebat, sekizi yolcu 11 kişinin olduğunu ifade etti.

Reuters haber ajansının İran devlet televizyonuna dayandırdığı son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a giden bir uçak İran’ın güneybatısındaki Şehrekürd bölgesinde düştü.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, düşen özel jette üçü mürettebat, sekizi yolcu 11 kişinin olduğunu ifade etti. İran kurtarma ekiplerinin başkent Tahran'a yaklaşık 370 kilometre uzaklıktaki kaza yerine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken düşen TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier CL600 tipi özel Türk jetinin Başaran Yatırım Holding’e ait olduğunu bildirdi. Bakanlık kaynakları, uçakta 8 yolcu ile 3 mürettebat bulunduğunu aktardı. Uçağa ait son radar görüntüsünün İran’ın İsfahan eyaletinin 8 mil batısında alındığı bildirildi. Uçağın dağlık bir bölgeye düştüğü, kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.

Devlet televizyonuna konuşan bir acil servis sözcüsü, dağlık alana düşen uçağın alev aldığını belirtti. Sosyal medyada kazaya ait olduğu iddia edilen bu fotoğraf paylaşıldı..

18 Şubat’ta İsfahan'daki dağ kasabası Semirom yakınlarında bir yolcu uçağı düşmüş, düşen uçaktaki 65 kişinin tamamının öldüğü açıklanmıştı.

İŞTE UÇAĞIN ROTASI VE DÜŞTÜĞÜ BÖLGE