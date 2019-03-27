TÜRKAN AZİZ, YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İlk Kıbrıslı Türk başhemşire Türkan Aziz dün akşam hayatını kaybetti. 101 yaşında ölen Aziz, Kıbrıs Türk hemşireliğinin kurucusuydu…

Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hemşire olarak hizmet veren Türkan Aziz’in vefatı, sağlık camiasında ve toplumda üzüntü yarattı.Aziz’in cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’de kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek…

22 Eylül 1917’de doğan Türkan Aziz, hayatını 7 Mart 2017’de kaybeden ünlü besteci ve ilk kadın eczacı Kamran Aziz’in ablasıydı.Ebeler ve hasta bakıcıların ilk müdüresi de olan Türkan Aziz, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra Lefkoşa Genel Hastanesi’nde ilk Kıbrıslı Türk başhemşire olarak çalıştı.

Lefkoşa’da Amerikan Akademi’den mezun olmasının ardından Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde hemşirelik tahsili gören Aziz, Kıbrıs’a dönüşünde önce Limasol Hastanesi’nde görev yaptı. Eğitimine Londra’da devam eden ve adaya dönüşünde Lefkoşa Genel Hastanesi’nde göğüs ve tüberküloz hastalıklarıyla ilgili çalışma ve araştırmalar yapan Türkan Aziz, İngiliz döneminde sıtma ile mücadelede unutulmaz başarılar sağlayan Mehmet Aziz’in büyük kızıydı.

Türkan Aziz, bazı sivil toplum kuruluşlarınca yılın kadını seçilmiş, ödüller almıştı.